UNDER 21, KEAN: "SARRI? SONO CONCENTRATO SULL'EUROPEO"

21/06/2019

Conferenza stampa per Moise Kean alla vigilia della sfida con il Belgio decisiva per il futuro all'Europeo dell'Under 21. "Sicuramente è una delle partite più belle che giocherò, speriamo di fare un ottimo risultato per andare in semifinale - ha spiegato l'attaccante della Juve - Gare come quelle con Atletico e Ajax mi sono servite molto, ma domani è una partita importante perché gioco con l'Italia ed è una emozione in più. Siamo pronti ad affrontarla con la giusta motivazione". Sull'arrivo di Sarri alla Juve. "Non ho visto la conferenza perché sono concentrato sull'Europeo. Poi lo conoscerò meglio. Certo è una motivazione farmi vedere, ma lo è soprattutto giocare per l'Italia".