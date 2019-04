UNDER 21, DI BIAGIO: "KEAN UN PREDESTINATO"

08/04/2019

"Ora dovrò lottare per avere i giovani per l'Europeo Under21? Siamo molto contenti, il nostro lavoro in realtà è quello di mandare più giovani possibili da Roberto (Mancini, ndr). Non penso che ci saranno problemi, vista all'intelligenza di Roberto, la sua capacità di capire le nostre problematiche. Ci sentiamo tutti i giorni, a breve faremo il punto della situazione e decideremo, deciderò chi farà parte dei 23". Lo ha detto Gigi Di Biagio, commissario tecnico dell'Under21, a margine di un evento organizzato da Radio Italia. "La Nazionale giovane uno schiaffo a chi diceva che non c'erano talenti? E' da diversi anni che diciamo che c'erano i giovani, magari si pensava lo dicessimo per interesse. Il coraggio di Roberto sta pagando, siamo fieri di quello che stiamo facendo", ha proseguito. Su Zaniolo, rivelazione della stagione della Roma: "E' un grande giocatore, è esploso in maniera incredibile, non devo rispondere su cosa dovrà o gli conviene fare. Mi hanno detto se non è il caso vada in un grande club ma la Roma non è di Serie B. Quello che farà lo deve sapere e sentire lui". "Kean? Ha giocato con noi dall'Under 15 fino all'Under 21 sempre facendo la differenza, lo stiamo vedendo, è sicuramente un predestinato. Se è pronto per giocare da titolare un quarto di Champions? Moise è pronto per 15' o 90', decide Allegri, lo sta gestendo in maniera eccellente", ha aggiunto Di Biagio.