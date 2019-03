UNDER 17, 3-0 ALLA ROMANIA: EUROPEI VICINI

23/03/2019

Iniziata l'avventura con il piede giusto battendo la Turchia 2-0, la Nazionale Under 17 prosegue la striscia positiva: nella gara odierna conquista una bella vittoria contro la Romania (3-0) e si porta al comando del girone a punteggio pieno, seguita dall'Austria (che ha pareggiato 0-0 con la Turchia) a quattro punti, unica avversaria per il passaggio del turno, mentre la Turchia ad 1 punto e la Romania a 0 sono fuori dai giochi. Gli azzurrini sono ad un passo dalla qualificazione alla fase finale del Campionato Europeo di categoria, che si giocherà dal 3 al 19 maggio in Irlanda, ma per festeggiare manca la certezza matematica legata al risultato della gara del gruppo 4 tra Slovenia e Bielorussia. Nella terza giornata in programma martedì prossimo, infatti, l'Italia incontrerà la diretta inseguitrice Austria che, in caso di vittoria, balzerebbe al comando del girone: in questo caso, considerato che alla fase finale si qualificano le vincitrici degli otto gruppi e le sette migliori seconde classificate, il passaggio del turno della squadra di Nunziata è legato ai risultati e alla classifica degli altri gironi.