UDINESE, TUDOR: "VOGLIAMO CHIUDERE BENE"

25/05/2019

"Abbiamo preparato la gara come è giusto che sia. E' stata una settimana turbolenta. C'è l'opportunità per chi ha giocato meno e poi c'è la motivazione personale di voler essere il migliore. Voglio vedere dai miei la voglia di mettersi in mostra". Il tecnico dell'Udinese Tudor presenta così l'ultimo impegno di campionato a Cagliari: "Dicono che ci sarà diluvio, quindi si dovrà correre perchè c'è pioggia. C'è un bel premio che la società ha messo, perchè ci tiene che facciamo bella figura. E giocheranno elementi che non sono stati impiegati spesso: non per un turn over, ma per motivi di disponibilità di uomini. Una mia conferma? Vediamo nei prossimi giorni. Posso solo dire che 'Vediamo'".