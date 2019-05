UDINESE, TUDOR: "IL 12° POSTO E' UN BEL RISULTATO"

26/05/2019

Dopo l'impresa, anche la ciliegina sulla torta: una vittoria a Cagliari per chiudere in bellezza un campionato che a Udine hanno raddrizzato dopo l'arrivo di Igor Tudor. E il tecnico dei bianconeri friulani non può che essere molto contento. "Bello finire la stagione in questo modo - dice -, con una vittoria fuori casa con una grande squadra. Il dodicesimo posto è un bel risultato: non è stato un campionato facile. È stato molto importante l'avvio con sette punti in tre partite. Poi con il lavoro siamo cresciuti: il,tempo ci ha dato sempre più sicurezza ". Riconferma in arrivo? "Sono contento e tranquillo del lavoro fatto - risponde Tudor -, e per il futuro vediamo in questi due-tre giorni che cosa succede".