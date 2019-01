UDINESE, OKAKA: "QUI PER FARE LA DIFFERENZA"

09/01/2019

"Sono felice di essere qui e voglio dare il mio contributo e fare la differenza". Stefano Okaka è carico e motivato per la sua nuova avventura all'Udinese. "Ho parlato con Davide Nicola e mi sembra una persona sincera, sana e che ha fame. L'Udinese vanta delle strutture fantastiche, siamo una squadra giovane che ha talento e ha bisogno di essere sostenuta da tutti - ha evidenziato l'attaccante nella conferenza stampa di presentazione ufficiale - . A fine stagione scorsa ho dovuto fare i conti con un infortunio che mi ha limitato anche all'inizio di quest'anno. Un giocatore della mia stazza ha bisogno di tempo per entrare in condizione ma ho fame e voglia di giocare". In ogni caso l'ex centravanti del Watford giudica positiva l'esperienza in Inghilterra. "Mi ha arricchito molto, la Premier League è un campionato difficile - ha aggiunto - Non ho giocato molto ma ho fatto dei gol importanti. Ho incontrato parecchie difficoltà in carriera, anche dal punto di vista personale".