TRAGEDIA NUOVA ZELANDA, KOULIBALY PREGA

15/03/2019

"Solidarietà e preghiera per le famiglie della comunità musulmana in Nuova Zelanda #noterrorism #loveislam". È il messaggio pubblicato dal difensore senegalese del Napoli, Kaloidou Koulibaly, per commemorare le vittime degli attacchi terroristici condotti oggi in due moschee a Christchurch, in Nuova Zelanda, che hanno causato la morte di circa 50 persone (il bilancio è provvisorio) e il ferimento di decine di presenti.