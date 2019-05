TRAGEDIA IN BOLIVIA, ARBITRO MORTO IN CAMPO

20/05/2019

Una vera e propria tragedia si è verificata su un campo di prima divisione in Bolivia. Durante la partita tra Always Ready e Oriente Petrolero, l'arbitro Víctor Hugo Hurtado, di appena 32 anni, è morto per un doppio arresto cardiorespiratorio. Il direttore di gara si è accasciato al suolo e non c'è stato niente da fare per i medici nonostante i tentativi di rianimazione. L'Estadio Municipal Villa Ingenio è il più alto del mondo e si trova a 4.150 metri sul livello del mare. La partita, forse perché in un primo momento non si pensava che Víctor Hugo Hurtado fosse morto, è comunque proseguita e terminata sul punteggio di 5-0 per il club Always Ready.