Totti-Ronaldo, coppia da sogno alla Partita del Cuore

27/05/2019

Parata di stelle alla Partita del Cuore 2019 andata in scena all'Allianz Stadium. Cristiano Ronaldo insieme a Totti, oltre al ritorno a Torino di Buffon e Pirlo e al cambio di "ruolo" di Andrea Agnelli e John Elkann: dalla scrivania al terreno di gioco. In campo si sono visti anche i piloti Vettel, Leclerc e Giovinazzi e diversi artisti tra cantanti e attori. Seduti in panchina, nel ruolo di allenatori, Massimiliano Allegri e Michel Platini. Il match benefico è stato organizzato con l'obiettivo di raccogliere fondi per la Fondazione Piemontese, impegnata insieme a Telethon nella ricerca sul Cancro.