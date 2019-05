TOTTENHAM, KANE: "SPERO DI ESSERCI PER LA FINALE"

09/05/2019

Harry Kane, capocannoniere dell'ultimo Mondiale e 'simbolo' del Tottenham, assente per infortunio nelle sue semifinali di Champions contro l'Ajax, spera di farcela a rientrare per la finale dell'1 giugno contro il Liverpool. Lo ha detto lui stesso a Bbc e BT Sports, e le sue dichiarazioni sono state riprese da altri media inglesi. "Spero di farcela - ha detto Kane -, perché la riabilitazione procede bene. Ho cominciato a correre in linea dritta questa settimana e vedremo come va nei prossimi giorni, comunque se continua così sono fiducioso". "Lucas ha segnato una tripletta e siamo in finale - ha aggiunto il bomber degli Spurs -. Abbiamo battuto City e Ajax, quindi devo lavorare ancora più duramente per provare a me stesso che possono farcela a rientrare".