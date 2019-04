TOTTENHAM IN ANSIA PER KANE

09/04/2019

Il Tottenham rischia di perdere Harry Kane per diverso tempo. L'attaccante inglese, al 58' del match contro il Manchester City, è stato costretto a uscire anticipatamente dal campo dopo uno scontro con Delph. Il centrocampista dei Citizens ha spazzato in pallone e poi ha affondato l'intervento sulla caviglia sinistra di Harry Kane, che si è vistosamente piegata in maniera innaturale. Il manager degli Spurs, Mauricio Pochettino, si è infuriato con Delph mentre l'attaccante veniva portato negli spogliatoi con l'aiuto dei medici. Adesso non resta che aspettare l'esito degli accertamenti strumentali, ma il timore è che possa esserci l'interessamento dei legamenti.