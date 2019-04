TORINO, STAGIONE FINITA PER DJIDJI

26/04/2019

La prima stagione italiana di Koffi Djidji, difensore classe 1992 acquistato dal Torino la scorsa estate, è finita con un mese di anticipo. Djidji infatti è stato operato venerdì mattina per risolvere il problema al ginocchio che lo tormentava ormai da qualche settimana. Ad annunciarlo è lo stesso Torino che ha pubblicato una nota ufficiale sul suo sito: "Koffi Djidji è stato operato questa mattina al ginocchio destro. L’intervento è consistito in una meniscectomia laterale selettiva. L’operazione è stata eseguita dal professor Giuliano Cerulli presso la clinica “Villa Margherita” di Roma, in presenza dello staff medico del Torino FC. I tempi di ripresa verranno valutati in base all’evoluzione clinica".