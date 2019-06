TORINO, RINCON: "PER L'EUROPA MI RIDUCO LE FERIE"

29/06/2019

Dopo la sconfitta in Copa America con p'Argentina il centrocampista del Torino e capitano del Venezuela, Tomas Rincon, ha parlato anche del fatto che i granata prenderanno il postpo del Milan in Europa League: "Sono molto contento, è un traguardo importante per la nostra società. Dobbiamo recuperare le energie per ripartire subito forte in Europa. Abbiamo fatto un campionato di livello e siamo felici per questa opportunità". "Mi toglierò sicuramente qualche giorno di vacanza - ha aggiunto Rincon - anche perché Mazzarri sarà un martello al telefono (ride, ndr). Adesso però ho bisogno di riposare un po', perché è stata una stagione lunga e intensa".