TORINO, RINCON: "LITE CON SIRIGU? COSE DI LAVORO"

09/05/2019

Sono solo "cose del lavoro". Non ha lasciato strascichi la lite, durante l'allenamento del Torino di ieri, tra Salvatore Sirigu e Tomas Rincon: ad assicurarlo è il centrocampista venezuelano, che su Instagram smonta il caso nato per il diverbio immortalato in un video diventato virale sul web. "Per chi non lo sa, io e Salva (Sirigu, ndr) litighiamo tutte le settimane ma resta tra di noi", spiega il centrocampista venezuelano, secondo cui l'unica differenza rispetto alle altre volte è che "qualcuno ci ha ripreso dalla casa di fronte". "Volevo partecipare in qualche modo nella preparazione della prossima gara alzando il livello di adrenalina e attenzione", spiega con l'emoticon della faccina che ride. Nessuna tensione, a dire del venezuelano, ma soltanto un diverbio tra due atleti molto sanguigni. "Io e Salva - conclude Rincon - siamo tra l'altro molto amici. Sempre Forza Toro".