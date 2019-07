TORINO, RADUNO IL 4 LUGLIO

01/07/2019

Il Torino si radunerà giovedì pomeriggio per incominciare ufficialmente la stagione agonistica 2019-2020. Per l'occasione porte aperte per i tifosi dalle ore 16.45 allo stadio Filadelfia. Lo comunica la società granata in una nota sul proprio sito, aggiungendo che la squadra di Mazzarri, in vista dei preliminari di Europa League, andrà in ritiro a Bormio dall'8 al 18 luglio. Tre le amichevoli in programma: l'11 luglio contro la Bormiese, il 14 contro il Merano e il 18 contro la Pro Patria. Mercoledi' 17 luglio invece si terrà la presentazione della squadra ai tifosi nella centralissima Piazza Cavour.