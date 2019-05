TORINO, MAZZARRI: "STRANO NON ESSERE IN EUROPA"

26/05/2019

Così tanti punti, il Torino, non li aveva mai fatti. Eppure, per la squadra di Mazzarri, settima in classifica a quota 63, l'Europa passa soltanto dagli eventuali guai altrui. "Io non spero nelle disgrazie degli altri, ma visto che negli ultimi sei anni la settima è sempre andata di diritto in Europa, e che con la Sampdoria la conquistai con 60 punti, se ci dovessero ripescare sarebbe quasi un decorso naturale", afferma dopo la vittoria con la Lazio il tecnico granata in merito alla possibilità che il Milan venga escluso dall'Europa League per il fair play finanziario. Per l'allenatore del Toro è "strano" trovarsi fuori dall'Europa. E l'idea di un ripescaggio non gli dispiace affatto: "Non ci sentiremmo nemmeno ripescati, ma lo sentiremmo nostro...", rivela ricordando che nel girone di ritorno il Toro è terzo per punti conquistati. Merito di una squadra che sotto la sua guida ha saputo crescere nel corso della stagione. "Non era facile. dopo la depressione degli ultimi anni, ritrovare l'unione squadra-tifosi - sostiene -. Abbiamo creato lo spirito Toro, si è vista l'anima della squadra". Che in estate non sarà smantellata: "L'obiettivo è tenere i migliori per fare un paio di innesti, forse tre", afferma il presidente Urbano Cairo, che annuncia l'acquisto dal Chelsea di Ola Aina, quest'anno in prestito. "Domani mando la lettera per esercitare il riscatto...".