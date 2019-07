TORINO, MAZZARRI: "SERVONO FATTI E NON PAROLE"

09/07/2019

"Sarà una stagione lunga e impegnativa, io non sono un allenatore da proclami. Io sono uno che parla con i fatti. Dobbiamo ripartire con gli stessi principi di lavoro e professionalità, così rispettiamo quelli che sono i valori del Toro e i nostri tifosi. Non dobbiamo cambiare la nostra mentalità". Così Walter Mazzarri, allenatore del Torino, parla a Toro Channel dal ritiro di Bormio dove oggi la compagine granata ha svolto una doppia seduta in vista dell'esordio in Europa League del 25 luglio. E proprio sul primo impegno stagionale, Mazzarri ha aggiunto: "E' il primo anno che mi capita di dover preparare una partita importante in tre settimane, stiamo lavorando il giusto senza fare danni. Bisogna stare attenti nei carichi di lavoro, in modo tale che i giocatori arrivino pronti ad affrontare una squadra piu' avanti di noi nella condizione".