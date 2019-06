TOMMASI: "SUBITO ITER PER PROFESSIONISMO DONNE"

29/06/2019

Un'altra partita oltre a quella al mondiale con l'Olanda. Una sfida cruciale da vincere sul terreno della politica: in ballo il futuro del calcio femminile. Il presidente dell'Aic, Damiano Tommasi, approfitta del giorno del quarto di finale del Mondiale donne in corso in Francia, e che vedrà le azzurre affrontare a Velenciennes le temibili olandesi in una partita da 'dentro o fuori', per rilanciare la proposta del professionismo rosa anche in Italia. "Lo dico prima della partita, perché è un argomento da affrontare subito a prescindere da come andrà il torneo iridato - chiarisce Tommasi al telefono con l'ANSA - e prima che si spengano le luci e le attenzioni mediatiche. Ho sentito tanti discorsi in questi giorni. Tutti dicono che sostanzialmente si va verso il professionismo, ma senza sgravi fiscali non si può, altrimenti non ci sono le risorse, altrimenti diventerebbe un boomerang e aumenterebbero i costi. Tutto giusto ma il discorso di fondo è: le ragazze stanno svolgendo un lavoro? Se sì, vanno tutelate come tutti i lavoratori. Il sistema può sostenere questo tipo di attività? Sembrerebbe che parecchie realtà ci riescano, mentre per le ragazze questo sport è il loro principale introito. Se le risorse ci sono, e ci sono come dimostra il nuovo campionato Under 18 - aggiunge il portavoce dell'Assocalciatori - allora bisogna capire dove si vuole investire. Il calcio femminile è sicuramente destinato a crescere e dico questo prima della partita contro l'Olanda. Questa 'apertura' non deve essere considerata un privilegio verso il calcio femminile, ma solo il riconoscimento di un dato di fatto: ossia che stanno lavorando praticando questo sport. E mi spiace che, nonostante ci siano tutte le premesse, non si voglia ancora avviare il discorso del professionismo. Non dico di farlo domattina - puntualizza Tommasi - ma di iniziare intanto un percorso, di imboccare la strada, avendo un un quadro chiaro davanti. Poi so benissimo che in questo ambito si incastrano altre questioni: se nasce una Lega professionistica femminile, quali sono le società, sono le stesse della Lega di A? E da un punto di vista federale, chi vota, che voti saranno? Sono state fatte simulazioni fiscali nel Dl crescita ma il punto di partenza è il riconoscimento dello status professionistico per queste ragazze - insiste Tommasi - le uniche tra le otto migliori arrivate ai quarti di finale del Mondiale, a non averlo. Tutte le loro avversarie hanno contratti riconosciuti come per tutti i lavoratori, tutele incluse. Noi in Italia lo siamo solo di facciata. Allora perche non equipararle come gli altri? Non credo che così facendo alterano gli equilibri di un sistema. La mia paura è che non ci sia più la volontà nel momento in cui si spegne le luce. Insomma - conclude Tommasi - è arrivato il momento di ragionare, va bene la sostenibilità, ma il calcio femminile è tra gli investimenti più economici, con una grande prospettiva di redditività, basta guardare il seguito che ha la nostra nazionale. Noi come Aic sono anni che ci battiamo per questo riconoscimento e vorremmo che finalmente si faccia qualcosa di concreto e dobbiamo trovare una proposta che sia fattuale, lavorando sull'applicabilità del progetto legato all'introduzione del professionismo femminile, che in Italia non c'è".