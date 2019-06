SUPERCOPPA ITALIANA ANCORA IN ARABIA IN INVERNO

26/06/2019

Non trovano conferma le voci di un possibile ritorno della Supercoppa Italiana a Roma: dopo l'edizione 2018, l'Arabia Saudita ha già esercitato l'opzione (come da contratto) per replicare anche nel 2019 quindi a meno di "documentati e legittimi impedimenti" anche quest'anno si giocherà a Gedda o Riad a dicembre o gennaio. La questione dello spostamento di sede era stata sollevata dopo i problemi sotto il profilo della tutela dei diritti umani.