STAMPA ARGENTINA: "PEGGIO E' IMPOSSIBILE"

16/06/2019

"Peggio è impossibile". Il titolo del giornale argentino 'Ole'' sintetizza bene le valutazioni dei media argentini e in generale sudamericani per la sconfitta per 2-0 subita dalla nazionale di Leo Messi contro la Colombia all'esordio in Copa America. "L'Argentina ha avuto un avvio davvero misero - scrive ancora Ole' -, con un primo tempo da dimenticare e solo 15 minuti di buon gioco all'inizio della ripresa". Secondo la 'Nación', la squadra ha dato una "pessima immagine", mostrando "un sacco di problemi a generare gioco nel campo avversario.