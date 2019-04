STADIO ROMA, LA SINDACA RAGGI RESTA INDAGATA

21/04/2019

Non arrivano buone notizie per il nuovo stadio della Roma. Proprio quando è stato reso noto che il club giallorosso, nei giorni scorsi, ha spedito al Comune il testo della Convenzione Urbanistica (pur da emendare in alcuni punti) - atto fondamentale per l’iter che dovrebbe portare al via libera per il nuovo impianto che avrà sede a Tor di Valle - a prendere la vetrina è una nuova vicenda giudiziaria che tocca la sindaca Virginia Raggi sempre sulla vicenda stadio, già marginalmente coinvolto nelle inchieste "Rinascimento" e "Congiuntura astrale", che ha visto indagati il costruttore Luca Parnasi, consulenti come Luca Lanzalone ed esponenti dell'amministrazione capitolina come il presidente dell'assemblea, Marcello De Vito (Movimento 5 Stelle). Il gip Costantino De Robbio, infatti, ha respinto la richiesta di archiviazione nei confronti della sindaca - indagata per abuso ufficio - e perciò prescritto alla Procura indagini maggiormente approfondite.