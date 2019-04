SPAL, SEMPLICI: "MANCA POCO ALLA SALVEZZA"

20/04/2019

La Spal si gode la vittoria e ormai il sogno di una nuova salvezza è quasi realtà. Il tecnico Leonardo Semplici ha assistito a una prestazione da grande squadra da parte dei suoi: "Abbiamo fatto una grande partita. Temevamo molto la forza dell'Empoli, il risultato e' sempre stato in bilico e saperla condurre in nostro favore e' sintomo di grande carattere". "Faccio i complimenti - aggiunge il tecnico toscano dei ferraresi - a questo gruppo che sta andando oltre ogni aspettativa". Ma non c'è un segreto Spal: "Ho trasferito le mie idee e quelle del mio staff a questi ragazzi. La squadra non si è mai accontentata nei momenti difficili, siamo stati bravi ad andare avanti. Sapevamo quale doveva essere il nostro percorso e stiamo affermando la nostra crescita", aggiunge. Il tecnico pensa anche ai suoi attaccanti: "Petagna? Se fa sempre due reti va bene così. Antenucci ha fatto un bellissimo gol, questo è un gruppo forte sotto l'aspetto della mentalità e questa gara è la testimonianza di questi valori. Floccari è una certezza e un esempio". "A metà campionato abbiamo sofferto, può capitare qualche partita persa di troppo, alcune volte immeritatamente e altre meritatamente. Questo percorso ha fatto bene a tutti per trarre esperienza, i risultati si vedono - conclude Semplici -, i ragazzi si applicano in maniera giusta e riescono a mettere in campo le loro qualità. La quota salvezza si è alzata, serviranno più di trentotto punti e spero di arrivare a quaranta il prima possibile".