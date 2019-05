SORPRESA MILAN, NIENTE RICORSO AL TAS

19/05/2019

Mossa a sorpresa del Milan. Il club rossonero, secondo 'Il Corriere della Sera', dopo averlo annunciato ufficialmente prima di Natale non ha ancora presentato il ricorso al TAS contro la sentenza della Camera giudicante della Uefa per il mancato rispetto del Fair Play Finanziario nel triennio 2014-2017. Non solo, sempre secondo il quotidiano, l'intenzione del Milan è quella di evitare una battaglia giuridica ma di cercare piuttosto un accordo con la Uefa, che peraltro ha già rinviato a giudizio i rossoneri pure per il triennio 2015-2018. Il rischio di una stangata insomma è troppo alto, ecco perché alla fine il Milan vorrebbe trovare una soluzione senza dover arrivare al TAS. Soluzione che auspica anche la Uefa.