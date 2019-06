SERIE B, TRE GIORNATE A MINALA

10/06/2019

Tre giornate di squalifica per Joseph Minala. Lo ha stabilito il giudice sportivo di Serie B dopo la sfida di ritorno dei playout tra Venezia e Salernitana. Il centrocampista dei campani, espulso, è stato sanzionato "per avere, al 45' del primo tempo, colpito violentemente un calciatore avversario con una gomitata allo stomaco". Il Venezia è stato multato di 3mila euro "a titolo di responsabilità oggettiva, per aver consentito, al 39' del primo tempo, l'ingresso nel recinto di giuoco di un proprio tesserato, non inserito nella distinta di gara, che assumeva un atteggiamento minaccioso nei confronti dei componenti la panchina aggiuntiva della squadra avversaria".