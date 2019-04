SERIE B, GLI SQUALIFICATI DOPO LA 34.A GIORNATA

23/04/2019

Il giudice sportivo della Serie B ha squalificato, tutti per una giornata, sette giocatori dopo gli incontri della 34/a giornata di campionato. Si tratta di Jean Claude Billong (Foggia), Luca Mora (Spezia), Raffaele Bianco (Perugia), Nicolas Haas (Palermo), Matteo Legittimo (Cosenza), Matteo Ricci (Spezia) e Trevor Trevisan (Padova). Tra i tecnici, un turno di squalifica per Massimo Lo Monaco (Perugia), "per avere, al 49° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale rivolgendo agli Ufficiali di gara un'espressione ingiuriosa".