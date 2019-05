SERIE A: NOVE SQUALIFICATI PER UN TURNO

28/05/2019

Il giudice sportivo di Serie A ha squalificato nove giocatori, tutti per un turno, a margine della 38/a e ultima giornata. Si tratta di Berardi (Sassuolo), anche multato di 5mila euro, sanzionato "per avere, al termine del primo tempo, tentato di rialzare da terra un calciatore avversario con veemenza, e, successivamente, dopo essere stato colpito con un leggero schiaffo alla nuca da un tesserato avversario, reagito tentando di aggredirlo fisicamente"; Magnanelli (Sassuolo), anche multato di 1500 euro; Keita e Perisic (Inter), Perucchini e Pajac (Empoli), Bakayoko (Milan), De Paoli (Chievo), Ilicic (Atalanta). Tra gli allenatori, ammenda di 12mila euro al collaboratore tecnico di Gasperini, Cristian Raimondi (Atalanta) "per avere, al termine del primo tempo, entrando non autorizzato nel recinto di giuoco, colpito con un leggero schiaffo alla nuca un calciatore della squadra avversaria, innescando un parapiglia in campo". Per quello che riguarda i club, ammenda di 10mila euro all'Atalanta "per aver consentito, al termine del primo tempo, l'ingresso nel recinto di giuoco di un proprio tesserato, non inserito nella distinta di gara, che colpiva un calciatore avversario con uno schiaffo alla nuca" e di 3mila per lancio fumogeni; di 10mila euro al Sassuolo "per aver consentito, al termine del primo tempo, l'ingresso nel recinto di giuoco di una persona allo stato non identificata ma riconducibile alla società che colpiva con un pugno un tesserato avversario" e di 2mila euro alla Roma per lancio fumogeni.