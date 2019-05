SERIE A, 7 GLI SQUALIFICATI

14/05/2019

Il giudice sportivo di Serie A ha squalificato sette giocatori dopo gli incontri della 36/a giornata, tutti per un turno. Si tratta di Bourabia (Sassuolo), Bruno Alves e Rigoni (Parma), Rigoni (Chievo), Palomino (Atalanta), Radu (Lazio), Romero (Genoa). Tra i club ammende di 10mila euro all'Inter "per avere suoi sostenitori indirizzato un fascio di luce-laser in direzione del portiere della squadra avversaria"; di 3500 euro al Torino "per aver ingiustificamente ritardato l'inizio del primo tempo di circa quattro minuti" e di 3mila euro alla Spal "per avere suoi sostenitori lanciato un bicchiere di plastica pieno di liquido all'indirizzo del portiere della squadra avversaria che cadeva nel recinto di gioco".