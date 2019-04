SASSUOLO, DE ZERBI: "STIAMO RACCOGLIENDO TROPPO POCO"

03/04/2019

"E' un momento delicato, non difficile. Stiamo raccogliendo troppo poco rispetto a quelli che avremmo meritato". Così Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Chievo. "Non dobbiamo perdere certezze, essere equilibrati. Gestire un momento del genere puo' far bene a tutti, dobbiamo ancora conquistare quello che abbiamo sempre detto: io non mi sono mai sentito salvo e devo essere concentrato, non con la testa ad altre squadre", ha aggiunto. "Dobbiamo sapere quali sono le nostre qualità e i nostri limite, senza perdere le certezze. Domani è una partita difficile, un esame importante. Il Chievo ha creato pericolo a tutti, è una squadra aggressiva. E' una partita difficile come tutte le altre, in cui dobbiamo giocare con cattiveria e rabbia", ha concluso De Zerbi.