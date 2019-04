SASSUOLO, DE ZERBI: "SALVEZZA? LA TESTA È TUTTO"

04/04/2019

Il Sassuolo rifila un poker al Chievo e dopo la gara il tecnico De Zerbi esulta, ma tiene i piedi per terra: "Sono contento del risultato, ma questo è un campionato che si è spaccato in due tronconi e noi siamo nella parte destra dove c'è tanto equilibrio tra tutte le squadre. L'attenzione ai dettagli e la costanza può fare la differenza per la sfida verso la salvezza: la testa è tutto, se non c'è la concentrazione non si arriva a certi risultati".