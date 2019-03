SASSUOLO, DE ZERBI: "MERITAVAMO DI VINCERE"

10/03/2019

"Come a Milano meritavamo almeno il pareggio, anche oggi andiamo a casa dispiaciuti ma non arrabbiati. Non ci sta girando benissimo, abbiamo fatto una grande partita. Peccato per l'errore di Magnanelli che era stato il migliore in campo". Cosi' Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, commenta ai microfoni di RadioRai il pareggio contro il Napoli. "Vorremmo fare più punti, sia in casa che fuori. A volte abbiamo vinto non meritando nel girone di andata, mentre oggi meritavamo di più", aggiunge.