SASSUOLO, DE ZERBI: "L'UDINESE ERA IN SALUTE"

20/04/2019

"E' vero, non abbiamo fatto nulla di eccezionale - aggiunge ancora - ma l'Udinese in casa ha vinto contro Bologna, Genoa ed Empoli che viaggiava in salute. Questo fa capire il livello di difficoltà della partita". Se ha un rammarico, De Zerbi, lo ha per i due cambi obbligati di Magnani, "perso per un problema muscolare", e Sensi, "per una botta". "Peluso ha fatto molto bene. Locatelli può e deve fare molto meglio". Due sostituzioni che lo hanno condizionato anche nella terza, "avendo visto Rogerio e Ferrari in difficoltà' fisica per i crampi". Altrimenti avrebbe schierato Babacar che "magari avrebbe potuto tenere con più qualità e forza qualche pallone che usciva dalla nostra difesa".