SASSUOLO, DE ZERBI: "BENE LA SALVEZZA, MA NON SIAMO ANCORA MATURI"

05/05/2019

Roberto De Zerbi ha commentato ai microfoni di Radio Rai 1 il pareggio contro il Frosinone: "Abbiamo preso due gol strani, uno da fuori pronti via, poi abbiamo preso un palo e siamo andati sotto di due. Potevamo essere più precisi nelle zone determinanti del campo, la palla schizzava molto ed era difficile oggi trovare la precisione - ha spiegato l'allenatore del Sassuolo -. Oggi abbiamo raggiunto la salvezza matematica, siamo tutti contenti, ci sono altre tre partite, vogliamo farle bene, non ci ha regalato niente nessuno e noi non vogliamo regalare niente, vogliamo farle al massimo delle nostre possibilità. Cosa serve per fare di più? Non siamo ancora maturi, siamo molti giovani e c'è da lavorare ancora".