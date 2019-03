SAMPDORIA: ESCLUSE LESIONI PER EKDAL E VIEIRA

27/03/2019

Sospiro di sollievo per la Sampdoria: Albin Ekdal e Ronaldo Vieira, infortunatisi con le rispettive nazionali, si sono sottoposti a esami strumentali che "hanno escluso lesioni". Lo svedese ha riportato "due ferite lacero-contuse al ginocchio destro con contusione alla rotula", mentre l'inglese e' alle prese con "un trauma contusivo al ginocchio destro". Entrambi comunque sono in forte dubbio per la sfida di sabato al 'Ferraris' contro il Milan.