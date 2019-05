SAMP, GIAMPAOLO: "BATTIAMO LA JUVE E CELEBRIAMO QUAGLIARELLA"

25/05/2019

"Sarebbe opportuno chiudere bene, provare a battere la squadra più forte del campionato, salutare i nostri tifosi e celebrare Quagliarella". Idee chiare quelle del tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo alla vigilia della sfida contro i bianconeri. "Cosa mi mancherà dell'ambiente blucerchiato? Ve lo dirò se mai dovessi andar via, ma prima devo parlare con il presidente Ferrero, con il ds Osti, ma prima ci dovremo confrontare e decideremo per il bene del club". Sulla lotta retrocessione: "Il derby colora il campionato, è il più affascinante e colorato della Serie A: penso che si salverà chi merita di più. Qualcosa si perderebbe in questo senso. Il Genoa ha ancora margini per salvarsi, le partite che ci sono domani sono tutte da giocare".