SALERNITANA: "CI BATTEREMO PER EVITARE I PLAYOUT DI B"

29/05/2019

"Ci batteremo per evitare che si facciano i play out di Serie B. Il decreto monocratico del Tar? Vedremo se verrà confermato nel merito a giugno e se potrà essere messo in discussione", ma comunque "la Salernitana proverà a impugnare quel decreto innanzi al Consiglio di Stato. Ci stiamo lavorando". Lo ha annunciato l'avvocato della Salernitana, Gian Michele Gentile, all'uscita dal processo al Palermo andato in scena oggi alla Corte federale d'appello della Figc.