RUSSIA, RISSA IN UN BAR: CONDANNATI KOKORIN E MAMAEV

08/05/2019

I calciatori russi Pavel Mamaev e Alexander Kokorin sono stati condannati dal tribunale di Mosca a un anno e mezzo di prigione per atti di teppismo durante una notte brava da ubriachi. Mamaev è stato condannato a un anno e cinque mesi, mentre Kokorin a un anno e sei mesi. La corte ha anche condannato due dei loro coimputati, incluso il fratello di Kokorin, emettendo sentenze simili. I due hanno già scontato circa sette mesi di detenzione, che contano per la loro condanna. Trascorreranno il resto della loro pena in una colonia penale. Mamaev, centrocampista per Krasnodar, e Kokorin, attaccante dello Zenit San Pietroburgo, si scagliarono contro due funzionari in un locale di lusso di Mosca dopo una notte brava nell'ottobre 2018.