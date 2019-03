ROMA, TOTTI: "SE PRENDESSI POSIZIONE IO, QUALCOSA CAMBIERO'"

31/03/2019

"Se avrò un ruolo più strategico e centrale nelle decisioni della Roma? Vediamo, ne parlano tutti, vediamo cosa succederà. Anche perché, se dovessi prendere posizione io, qualcosa cambierò". Lo ha detto Francesco Totti prima della gara contro il Napoli. "Non è il momento di parlarne. Ne ho già parlato con chi di dovere, ma questo non è il momento adatto. C'è la Roma in primis e la zona Champions è quella che ci può dare un forte contributo e una spinta per il prossimo anno. È l'unico obiettivo di quest'anno, perciò cercheremo di centrarlo fino alla fine, anche se non è facile".