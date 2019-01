ROMA, SOLO CURE PER STROOTMAN: IN DUBBIO COL NAPOLI

4 ottobre 2017

Test medici in casa Roma anche per Kevin Strootman. Questa la nota ufficiale del club: "Il giocatore è stato sottoposto ad un controllo clinico-strumentale che ha confermato i postumi post-contusivi nella porzione anatomica compresa tra muscolo quadricipite e muscoli adduttori della gamba sinistra con evidenza di una estesa quota di ematoma muscolo-fasciale. L’atleta ha già cominciato le cure del caso e le sue condizioni verranno monitorate giorno dopo giorno". In dubbio, dunque, per la sfida con il Napoli.