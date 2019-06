ROMA, FONSECA: "FAREMO QUALCOSA DI SPECIALE"

24/06/2019

Paulo Fonseca è arrivato a Roma per iniziare la nuova avventura alla guida della squadra giallorossa. Un inizio turbolento tra gli addii di De Rossi e Totti e le vicende societarie, ma il tecnico portoghese non ha perso entusiasmo: "E' una grande sfida, penso che potremo fare grandi cose - ha detto nella sua prima intervista italiana -. Quando la Roma mi ha chiamato non ci ho pensato due volte. Cone le mie idee voglio fare qualcosa di speciale".