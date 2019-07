ROMA, FONSECA: "BUONE SENSAZIONI, RISPOSTE POSITIVE"

18/07/2019

"Il livello degli avversari non era elevato, però la squadra ha cercato di fare bene le cose sulle quali abbiamo lavorato in questi giorni. Le sensazioni sono buone. Ho visto delle idee e delle cose che aiutano a diventare squadra: sono soddisfatto". Cosi' Paulo Fonseca, allenatore della Roma, commenta il successo dei giallorossi in amichevole per 12-0 sul Tor Sapienza, a Trigoria. Parlando al sito ufficiale del club giallorosso, il tecnico portoghese ha spiegato che ha voluto "dare a tutti la possibilità di giocare". Per questo "ho messo in campo due formazioni diverse fra il primo e il secondo tempo". "Alcuni giocatori - le parole del tecnico - erano fuori ruolo, ma hanno ugualmente fornito risposte positive, anche se ancora c'è tanto da lavorare". "I giocatori stanno lavorando bene, con impegno, si applicano - sono ancora parole di Fonseca -. In settimana arrivano i nazionali e altri giocatori. Il nostro obiettivo è di poter disporre di una squadra corta, che cerca il pressing alto, nel tentativo di recuperare prima possibile il pallone. Ho visto disponibilità in tal senso da parte dei giocatori. Io e il mio staff abbiamo esigenze piuttosto elevate e i giocatori lo hanno già capito; chi non lo avesse capito avrà difficoltà a far parte di questo gruppo".