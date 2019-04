ROMA, DZEKO: "UN MIRACOLO ESSERE ANCORA IN CORSA PER LA CHAMPIONS"

13/04/2019

Edin Dzeko ritrova il gol all'Olimpico in campionato che mancava da quasi un anno: "E' un gol che vale tre punti, la cosa più importante oggi. Anche per me è importante, sicuramente, se giochiamo come nella ripresa varrà anche di più - ha detto l'attaccante della Roma nel dopo gara - In una stagione un po' così, che non saprei definire, siamo ancora in corsa. E' anche un po' un miracolo essere lì, dobbiamo giocare tutte le partite come nella ripresa".