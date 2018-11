ROMA, CRISTANTE: "POSSIAMO FARE GRANDI COSE"

11/11/2018

"Deve essere questa la Roma, abbiamo dimostrato che possiamo fare prestazioni del genere, che siamo forti. Dobbiamo semplicemente trovare la continuità che ci sta mancando". Così il centrocampista della Roma Bryan Cristante dopo la vittoria contro la Sampdoria per 4-1. In merito alla mancanza di De Rossi per infortunio e su come sta evolvendo il reparto. "Quando si cambia tanto non è mai facile iniziare subito forte, stiamo crescendo e dobbiamo continuare a farlo per trovare la continuità che ci sta mancando".