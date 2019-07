ROMA, ALLE 15 LA PRESENTAZIONE DI FONSECA

08/07/2019

Presso la sala del centro tecnico sportivo Fulvio Bernardini, oggi alle ore 15, Paulo Fonseca, neo-tecnico della Roma, sarà presentato ufficialmente in conferenza stampa. Rispondendo alle domande dei cronisti presenti, il tecnico portoghese ex Shakhtar Donetsk darà il via alla sua avventura in giallorosso.