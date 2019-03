REPUBBLICA CECA, CONVOCATI SCHICK E JANKTO

12/03/2019

L'attaccante della Roma Patrik Schick, in gol ieri contro l'Empoli in campionato, ha ricevuto la convocazione del ct della Repubblica Ceca, Jaroslav Silhavy, per le prossime partite della nazionale. Anche il sampdoriano Jakub Jankto fa parte della lista per il doppio appuntamento, con primo impegno contro l'Inghilterra a Wembley, il 22 marzo, per le qualificazioni a Euro 2020 e secondo a Praga, il 26, per una prestigiosa amichevole col Brasile. Silhavy nell'annunciare la lista dei convocati ha ricordato che Schick non è in perfette condizioni fisiche ma conta di poterlo recuperare in tempo per i due impegni.