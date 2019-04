PSG: RABIOT SOSPESO 6 GIORNI PER UN 'LIKE'

06/04/2019

Niente licenziamento ma una sospensione di 6 giorni: tanto sarebbe costato il 'like' che Adrien Rabiot ha postato al video di Patrice Evra che esultava per l'eliminazione del Psg in Champions per mano del Manchester United. Secondo RMC Sport, il club transalpino ha inviato una lettera al giocatore che più o meno diceva: "Sei obbligato ad adempiere al tuo dovere di lealta', ed è intollerabile che tu abbia danneggiato il senso di appartenenza e la serenità della squadra a cui appartieni". Fuori rosa da diverse settimane, dopo il braccio di ferro con il club per la sua intransigenza nel non voler rinnovare il contratto in scadenza a giugno, Rabiot si e' allenato con la squadra giovanile e dovrebbe tornare in gruppo dalla prossima settimana.