PSG, NEYMAR HA RECUPERATO AL 100%

13/07/2019

Neymar ha detto di aver recuperato "quasi al 100%" dall'infortunio alla caviglia che lo ha escluso dalla vittoriosa campagna brasiliana della Coppa America. Il giocatore più costoso del mondo ha parlato sabato a San Paolo prima del suo ritorno al suo club, il Paris Saint-Germain previsto lunedì, in ritardo sul programma. Il Psg era preoccupato dalla mancata presentazione di Neymar alla ripresa dell'allenamento, la scorsa settimana, un'assenza che ha alimentato le voci sulla sua possibile partenza per Barcellona. Ma sia il giocatore che suo padre avevano insistito sul fatto che lui era stato autorizzato dal club a rimanere in Brasile per aiutare la sua fondazione, l'Istituto Neymar. Del suo stato di forma fisica ha parlato ai media brasiliani Globoesports e Uol: "Ho recuperato quasi il 100%, manca solo l'allenamento".