PREMIER, PARI PER IL FULHAM DI RANIERI

26/12/2018

Le neopromosse Fulham e Wolverhampton hanno pareggiato 1-1 nel match che ha aperto il Boxing Day di Premier League, valido per la 19.a giornata. Le reti nella ripresa. Sessegnon porta in vantaggio la formazione di Claudio Ranieri al 74'. Risposta Wolves con la rete di Saiss a cinque minuti dal termine. Il Fulham sale a 11 punti e al penultimo posto in classifica, a -3 dal Cardiff quart'ultimo. Il Wolverhampton raggiunge quota 26.