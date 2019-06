PRANDELLI: "CONTE E SARRI GARANZIE PER LA SERIE A"

20/06/2019

"Sarri alla Juventus? Ho sempre detto che era uno scandalo italiano che un allenatore come Sarri fosse arrivato in serie A tardissimo. Vuol dire che chi capisce di calcio ci ha impiegato un po' troppo". Cosi' Cesare Prandelli nel giorno dell'addio al Genoa ha commentato il ritorno di Sarri in Italia. "Sia Sarri che Conte possono dare molto per il gioco e per l'immagine della serie A, sono una garanzia" ha aggiunto l'ex ct della nazionale.