PORTO, CASILLAS DIRIGENTE IN ATTESA DEL RECUPERO

15/07/2019

Iker Casillas entra a far parte della dirigenza del Porto con una funzione di collegamento tra i giocatori, lo staff tecnico e la dirigenza durante il processo di recupero dall'attacco cardiaco subito lo scorso 1 maggio. Lo ha annunciato lo stesso club portoghese. Il portiere spagnolo, comunque non ha perso la speranza di tornare un giorno a giocare. "Ho parlato con l'allenatore la scorsa stagione quando e' successo tutto, ha detto che voleva che rimanessi vicino ai giocatori perche' ci sarebbero stati diversi cambiamenti, cerchero' di fare tutto il possibile per aiutare i miei compagni di squadra", ha detto Casillas in un comunicato.