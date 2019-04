POGBA NELLA TOP 11 PREMIER, I TABLOID: "SCIOCCANTE"

25/04/2019

Non era mai successo che la presenza di un giocatore nella top 11 della Premier League fosse a tal punto criticata. L'Assocalciatori della Premier ha inserito Paul Pogba nel Team of the Year, ma la cosa non è piaciuta ai tabloid inglesi e non solo. Per il Times è addirittura "sconvolgente", mentre il London Evening Standard parla di "scelta a sorpresa", definita "scioccante" dal Guardian. Gary Lineker: "Inspiegabile per il rendimento generale". Alan Shearer: "Mancanza di coerenza".